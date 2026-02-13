Στην Αθήνα σήμερα οι αγρότες – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Real.gr

Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Το απόγευμα αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, ενώ δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Παράλληλα εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένατο μεσημέρι του Σαββάτου.

Περίπου 130 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά θα συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Όπως δήλωσαν χθες κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο πλοίο για Πειραιά είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Οι αγρότες των Χανίων έφτασαν στον Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Tα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1μμ. σήμερα Παρασκευή 13/2, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι συγκεντρωμένοι, θα υποδεχτούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα.