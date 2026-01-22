Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - Σε ποιες περιοχές έριξε περισσότερο νερό - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με την Αττική να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσά.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγο Κώστας Λαγουβάρδος, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσφέροντας μια αναλυτική εικόνα των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκαν εντός της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στο μετεωρολογικό σταθμό του Παπάγου σημειώθηκε το υψηλότερο ύψος βροχής, το οποίο έφτασε τα 174 χιλιοστά.