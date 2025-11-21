Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Real.gr

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος μεταφέρεται το απόγευμα, το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια.

Ο 65χρονος και η 55χρονη νοσηλεύονται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ. Σε ανάρτησή του στο Instagram ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρει: «Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marios Themistocleous (@mthemistocleous_)



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ