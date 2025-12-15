Στην συνεδρίαση του ΠΣ Δυτικής Μακεδονίας σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας - Real.gr

Quantcast
Στην συνεδρίαση του ΠΣ Δυτικής Μακεδονίας σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας

10:25, 15/12/2025
Ανησυχία από τους ξενοδόχους της Καστοριάς για τις ακυρώσεις κρατήσεων

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας θα παραβρεθούν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Σιάτιστας όπου θα συζητηθεί μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης η στήριξη του Συμβουλίου στον αγώνα των αγροτών.

Την ίδια στιγμή στις 17.00 και για μια ώρα θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος Κοζάνης – Φλώρινας στον κόμβο του Φιλώτα «ως απάντηση στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο» όπως αναφέρουν στην δήλωσή τους.

Ωστόσο καταγράφονται και οι πρώτες αντιδράσεις φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για τα μπλόκα των αγροτών. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καστοριάς με ανοικτή επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία και την βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου εκφράζει την «έντονη ανησυχία του σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει στον κλάδο από τη δυσκολία των μετακινήσεων λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού τομέα της χώρας».

Όπως αναφέρουν, «οι ακυρώσεις από την έναρξη των κινητοποιήσεων αγγίζουν το 25%-30%», ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει «μεγάλη μείωση σε ότι αφορά τις κρατήσεις τόσο για την τρέχουσα περίοδο όσο και για την περίοδο των εορτών» που είναι «κρίσιμη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των χειμερινών προορισμών».

Οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι «η κατάσταση αυτή πλήττει όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά το σύνολο της τοπικής οικονομίας» και δηλώνουν ότι «η διεκδίκηση του δίκαιου δεν πρέπει να έρχεται ούτε σε σύγκρουση αλλά ούτε σε αντιπαράθεση με άλλες επαγγελματικές τάξεις και κλάδους».

