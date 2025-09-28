Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο - Real.gr

Στην Τροχαία Κηφισιάς βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος φέρεται το βράδυ της Παρασκευής να προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε σε παρκαρισμένα οχήματα και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο.

Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου αποτελούν πλημμέλημα.