Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων η Έδρα της UNESCO “Creative Cities in Motion”

Η Συνεδρίαση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είχε Θέμα: « Η Έδρα της UNESCO “Creative Cities in Motion”. Η Έδρα για τις Δημιουργικές, Έξυπνες Βιώσιμες Πόλεις και Περιφέρειες» στην οποία συμμετείχαν εκτός του κ. Δημητρίου Δ. Βέργαδου και της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας UNESCO, οι κ.κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO, Δημήτριος Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.).

Ο Επικεφαλής της Έδρας, κ. Δημήτριος Δ. Βέργαδος παρουσίασε τα σχέδια και τις προοπτικές της έδρας, εστιάζοντας στις βιώσιμες, ανθρωποκεντρικές έξυπνες πόλεις και οικισμούς, καθώς και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τη συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών, Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Κόνσολας. Σημαντικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην UNESCO, κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης της UNESCO Chair "Creative Cities in Motion", επισημαίνοντας ότι η ενισχυμένη συμμετοχή της κοινοβουλευτικής έκφρασης της δημοκρατίας μας θα κάνει τη διαφορά στον διεθνή οργανισμό. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της Αντιπροσωπείας, της έδρας της UNESCO και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσης, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, τόνισε τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης της έδρας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πτωχός, αναφέρθηκε στην ανάγκη χρήσης νέων στατιστικών δεδομένων και δεικτών, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, κ. Εμμανουήλ Κόνσολας, επεσήμανε τη σημασία της πρώτης αυτής συνεδρίασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διενέργειας περαιτέρω συνεδριάσεων με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τον στρατηγικό σχεδιασμό των αναγκών της χώρας μέχρι το 2030. Η συνεδρίαση είχε διάρκεια 4 ώρες και κυριάρχησε κλίμα συναίνεσης μεταξύ των Βουλευτών όλων των κομμάτων.

Ιδιαίτερα θερμές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Κόνσολα, Βουλευτή Δωδεκανήσου, ενώ ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την Έδρα και τον Επικεφαλής της, καθηγητή κ. Δημήτριο Βέργαδο, διατυπώθηκαν από τους Βουλευτές κ.κ. Πούλου Παναγιού (Βουλευτή Βοιωτίας), Τσίμαρη Ιωάννη (Βουλευτή Ιωαννίνων), Δελή Ιωάννη (Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης), Βρεττό Νικόλαο (Βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών), Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα) (Βουλευτή Δωδεκανήσου), Παναγιωτόπουλο Ανδρέα (Βουλευτή Αχαΐας), Καππάτο Παναγή (Βουλευτή Κεφαλληνίας) και Δημοσχάκη Αναστάσιο (Βουλευτή Έβρου). Οι βουλευτές εστίασαν στη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας συνεδρίασης, στη συμβολή της Έδρας για τις Βιώσιμές Πόλεις και για την επίτευξη από την χώρα μας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Εθνών (UN SDGs).

Κορμός της Ερευνητικής Ομάδας της Έδρας UNESCO αποτελούν τόσο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όσο και οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Εργαστηρίου «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (DigiLab).

Η Έδρα, η οποία απονεμήθηκε από την UNESCO στο Εργαστήριο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (DigiLab) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με κάτοχο της Έδρας τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βέργαδο με έναρξη το 2023, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του δικτύου της UNESCO και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπεί στη μετάβαση σε βιώσιμες έξυπνες πόλεις. Σημαντική είναι η συνεργασία της έδρας με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO, και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο κ. Γ. Κουμουτσάκο, καθώς και με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την Πρόεδρό της κα Α. Τζιτζικώστα και του συνεργάτες της, όπως επίσης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η έδρα της UNESCO επιδιώκει να εισαγάγει ένα νέο όραμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της χώρας, συνεισφέροντας και στο κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής των Ελλήνων.

Η Έδρα UNESCO "Creative Cities in Motion": Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources (#UNESCO_CCiM), αποτελεί σημαντικό ερευνητικό πυλώνα με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανθρωποκεντρικών έξυπνων πόλεων. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών η Έδρα με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Δ. Βέργαδο, συμμετείχε με τους συντονιστές των ερευνητικών ομάδων της έδρας UNESCO, κκ. Νίκα Χριστίνα, Γεωργακοπούλου Βασιλική, Μαλλίρη Αναστασία και Βαρβαρούση Ελένη, τα μέλη υποστήριξης Καρτελιά Αναστασία, Σκόνδρας Εμμανουήλ, καθώς και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της έδρας, κκ. (αλφαβητικά): Αργυρού Βασιλική Γεωργία, Γιαννέτος Κωνσταντίνος, Καρατσαπή Ελένη, Κούρβας Φίλιππος, Μαϊδου Βασιλική, Μελιτσιώτης Νικόλαος, Μωραϊτίνη Αικατερίνη, Οικονόμου Αγγελική, Σόλια Γαρυφαλλιά, Τσάκωνας Παναγιώτης, Τσώλης Νικόλαος και Χνάρη Κωνσταντίνα.

Ή Εδρα UNESCO έχει πραγματοποιήσει μια σειρά δράσεων με προσκεκλημένη ομιλία στο πλαίσιο του “84th Session of Committee on Urban Development, Housing and Land Management”, United Nations (UN), Geneva, με τίτλο «Digital Transformation and Security – Challenges for Smart Sustainable and Creative Cities», ενώ συμμετείχε ως μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην 42η Γενική Διάσκεψη της #UNESCO που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 22 Νοεμβρίου 2023, στα κεντρικά γραφεία της #UNESCO στο Παρίσι, Γαλλία.

Τέλος, η Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων ολοκληρώθηκε με την επισήμανση της σημαντικότητας και της συμβολής της Έδρας της UNESCO “Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources” στη δημιουργία βιώσιμων ανθρωποκεντρικών έξυπνων πόλεων προωθώντας τη δημιουργική συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και το αποτελέσματα της συνεδρίασης να συμβάλλουν στην επίτευξη για την χώρα μας των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.