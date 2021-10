Στην Κω οι μετανάστες που διασώθηκαν από το τουρκικό πλοίο – Τι δήλωσε ο Ν. Μηταράκης - BINTEO

Επισημαίνεται ότι η παραμονή στο ΚΥΤ της Κω θα είναι προσωρινή, «καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερη περίπτωση».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει: «Η Ελλάδα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι και προστατεύει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα και παρέχει προστασία, τη στιγμή που άλλοι αδιαφορούν για τις υποχρεώσεις τους». Επίσης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός κάνει λόγο για «ένα επικίνδυνο και παράνομο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές, αόρατο από τις τουρκικές αρχές». Αναφέρει ότι «ειδοποιήσαμε την ΕΕ ότι η Τουρκία αρνήθηκε να πάρει πίσω το σκάφος της» συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία επτά χρόνια- είναι καιρός η ΕΕ να δράσει και να παράσχει σημαντική αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση ΕΕ/Τουρκίας». Ο κ. Μηταράκης παρατηρεί ότι «σε αντίθεση με την Τουρκία και άλλους που αγνόησαν το πρόβλημα, η Ελλάδα ανέλαβε δράση παρέχοντας άμεση ανθρωπιστική υποστήριξη σε άτομα που έχουν ανάγκη» και καταλήγει λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει μόνη της τη μεταναστευτική κρίση».

