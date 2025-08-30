Στις 18 Οκτωβρίου ο 13ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης - Real.gr

Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές – πρωταθλήτριες, δρομείς κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου, δρομείς με αναπηρίες και άλλοι προερχόμενοι από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες αναμένεται να συμμετάσχουν στον φετινό 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης-ΖeniΘ, που θα πραγματοποηθεί στις 18 Οκτωβρίου, στον δυτικό τομέα της Μητροπολιτικής Ενότητας. Η οργανωτική επιτροπή προέβη φέτος στην μερική τροποποίηση των περσινών αγωνιστικών διαδρομών και την εκ νέου πιστοποίηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κλασσικού Αθλητισμού, «World Athletics». Στο πλαίσιο αυτό, η αφετηρία των τριών δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος (ημιμαραθώνιος, 10.000 μ., 5.000 μ.) και ο τερματισμός όλων θα είναι φέτος το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ενώ η αφετηρία του δρόμου του ενός μιλίου παραμένει στο Δημαρχείο Παύλου Μελά.

«Οι νέες αγωνιστικές διαδρομές, αφενός βελτιώνονται ποιοτικά προς όφελος των συμμετεχόντων δρομέων (…) και αφετέρου απελευθερώνονται βασικοί οδικοί άξονες, ώστε η μετάβαση από και προς τους χώρους αφετηρίας και στάθμευσης (…) να καταστεί απολύτως προσβάσιμη» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση των διοργανωτών, όπου επισημαίνεται ακόμη ότι «η συμπερίληψη, η φροντίδα του περιβάλλοντος και η άριστη φιλοξενία των δρομέων και των συνοδών τους από τη χώρα μας και το εξωτερικό αποτελούν πάντοτε το πρωταρχικό μέλημα της Οργανωτικής Επιτροπής».

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο (ώρα έναρξης 18:30), τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα έναρξης 17:00) και τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα έναρξης 21:30), καθώς επίσης τον Δρόμο Ενός Μιλίου – Family Mile (ώρα έναρξης 18:25).

«Το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτυ της χώρας συμμετέχει στον εορτασμό για τα 20 χρόνια του Διεθνούς Μαραθωνίου “Μέγας Αλέξανδρος” – bwin, προσφέροντας πακέτο διπλής εγγραφής στα δύο event της προσεχούς σεζόν. Η Οργανωτική Επιτροπή των δύο εμβληματικών δρομικών γεγονότων της Βόρειας Ελλάδας δημιούργησε τρία νέα twin combo πακέτα εγγραφών, χαρίζοντας στους δρομείς τη δυνατότητα να εγγραφούν ταυτόχρονα και στις δύο διοργανώσεις και να επωφεληθούν από μία ειδική εορταστική προσφορά! Η προσφορά της προνομιακής διπλής συμμετοχής ισχύει έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, για ατομικές εγγραφές και με δικαίωμα ακύρωσης ολόκληρης της συμμετοχής έως 18 Σεπτεμβρίου 2025 σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των ατομικών εγγραφών για το 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ενώ των ομαδικών εγγραφών η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά, με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού – Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.