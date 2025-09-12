Quantcast
Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» - Real.gr
real player

Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

16:21, 12/09/2025
Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που κατηγορείται για δωροληψία .

Ο γιατρός, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παραλαμβάνει προσημειωμένα χρήματα από συγγενή ασθενή, απουσίαζε από το δικαστήριο. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει κλινήρης, καθώς υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα. Απούσα από το δικαστήριο ήταν και η συγγενής του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε τον γιατρό για ” φακελάκι”, καθώς βρίσκεται δίπλα στον πρόσφατα χειρουργημένο σύζυγό της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved