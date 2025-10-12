Στις φλόγες δύο νταλίκες στο λιμάνι του Ηρακλείου – Η μία καταστράφηκε ολοσχερώς - BINTEO - Real.gr

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ωστόσο η μία νταλίκα καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ η δεύτερη έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στις… φλόγες τυλίχθηκαν δύο νταλίκες κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ όταν δύο νταλίκες που βρίσκονταν σταθμευμένες στο λιμάνι του Ηρακλείου έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 άνδρες που έσβησαν τη φωτιά χωρίς να απειλήσει γειτονικά φορτηγά οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η φωτό και το βίντεο είναι από ανάρτηση της σελίδας Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου στο facebook