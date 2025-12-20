Στις φλόγες δύο οχήματα στα Γλυκά Νερά - Real.gr

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας.

Ήταν δυο περίπου τα ξημερώματα όταν σημειώθηκε η πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα όχημα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες, με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίο προέβησαν άμεσα στην κατάσβεσης της φωτιάς.

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.