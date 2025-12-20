Στις φλόγες δύο οχήματα στα Γλυκά Νερά - Real.gr

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας.
Ήταν δυο περίπου τα ξημερώματα όταν σημειώθηκε η πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα όχημα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες, με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίο προέβησαν άμεσα στην κατάσβεσης της φωτιάς.
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, στα Γλυκά Νερά Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2025