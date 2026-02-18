Κηφισιά: Στις φλόγες όχημα στην οδό Τατοΐου - Επεκτάθηκε σε δέντρα η πυρκαγιά - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Quantcast
Κηφισιά: Στις φλόγες όχημα στην οδό Τατοΐου – Επεκτάθηκε σε δέντρα η πυρκαγιά – Εικόνες & βίντεο

18:34, 18/02/2026
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Τατοΐου, στο ύψος του σταθμο ηλεκτρικού σταθμού Κηφισιά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενα δέντρα, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκοντας 4 οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάσβεσαν τη φωτιά, ενώ 2 οχήματα κάηκαν ολοσχερώς.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

