Κηφισιά: Στις φλόγες όχημα στην οδό Τατοΐου - Επεκτάθηκε σε δέντρα η πυρκαγιά - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Τατοΐου, στο ύψος του σταθμο ηλεκτρικού σταθμού Κηφισιά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενα δέντρα, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκοντας 4 οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάσβεσαν τη φωτιά, ενώ 2 οχήματα κάηκαν ολοσχερώς.

Δείτε βίντεο από το σημείο: