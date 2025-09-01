Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εθνική Αθηνών-Κορίνθου - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς ένα φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Λόγω της ανατροπής και στη συνέχεια εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (43o χιλιόμετρο) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

1) Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας, μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου,

2) Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, πραγματοποιείται από τον κόμβο της Πάχης μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.