Στις κάλπες οι δικηγόροι για το β΄γύρο των εκλογών στους συλλόγους τους - Real.gr

Ειδικότερα, στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, αυτούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρων και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί και αύριο Δευτέρα.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υποψήφιοι για την πρώτη θέση είναι ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 1.849 (712 σταυρούς).
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).
Παράλληλα, κρίνονται σήμερα το αποτέλεσμα στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αιγίου, Θήβας, Κατερίνης, Κορίνθου, Λάρισας, Ναυπλίου, Πάτρας, Ρόδου και Χανίων.