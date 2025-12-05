Στήθηκαν μπλόκα αγροτών στη Λέσβο - Έβαλαν φωτιά σε σανό, έριξαν γάλα στο δρόμο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Μεγάλη αγροτική συγκέντρωση πραγματοποιήσαν οι αγρότες στη Λέσβο.

Πιο συγκεκριμένα, έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έριξαν γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό στο οδόστρωμα.

“Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια” είναι τα κύρια αιτήματα των αγροτών.

Τη συμπαράσταση τους εκφράζουν πολλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα στήριξης σωματείων στους αγρότες.