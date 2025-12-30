Στηβ Ντούζος για την περιπέτεια της υγείας του: «Δεν καταλαβαίνω τίποτα...» - Real.gr

Με κορωνοϊό νοσηλεύεται ο Στηβ Ντούζος.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέροντας ότι βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο νοσοκομείο, καθώς πριν από έξι μήνες είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί ξανά. Δήλωσε ότι πέρασε τα Χριστούγεννα μακριά από το σπίτι του, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά εντός του νοσοκομείου.

Ο Στηβ Ντούζος εξήγησε ότι οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας που παρουσιάζει το αναπνευστικό του σύστημα. Υπενθύμισε, μάλιστα, πως ο κορωνοϊός είχε επιβαρύνει την υγεία του και την Πρωτοχρονιά του 2025, όταν είχε χρειαστεί και τότε να παραμείνει για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο.

«Τώρα φεύγοντας ο χρόνος ξανακόλλησα κορωνοϊό. Είναι παλιό στέλεχος αλλά επειδή έχω ΧΑΠ, τις καρδιές και αυτά, νοσηλεύομαι για κάθε περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σπεύδοντας να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας: «Ό,τι παθαίνεις χθες, να το ξεχνάς. Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω τίποτα».