Αναχώρησε από τη Ρουμανία το C-130 που μεταφέρει τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Real.gr

Το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταφέρει στην Ελλάδα τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Το ελληνικό C-130 προσγειώθηκε μετά τις 15:00 στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προκειμένου να παραλάβει τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Πριν από την παραλαβή των σορών τελέστηκε τρισάγιο από τον μητροπολίτη της περιοχής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το C-130 αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στις 18:30.

Ο σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραβρεθούν μαζικά στο αεροδρόμιο προκειμένου να υποδεχθούν τα αδικοχαμένα αδέλφια τους.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δύο τραυματίες

Νωρίτερα σήμερα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μεταφέρει δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που συνέβη την περασμένη Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος με τους δύο τραυματίες απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε γύρω στις 13:10 στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες θα διακομιστούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου σε πρώτη φάση θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.