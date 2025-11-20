Στο αυτόφωρο η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες - Real.gr

Στη σύλληψη της Δημήτρας Ματσούκα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης άνδρες της τροχαίας, για παραβάσεις του ΚΟΚ, στη Βουλιαγμένη.

Του Γιώργου Χωραΐτη

H ηθοποιός κινούνταν σε δρόμο στην περιοχή με ταχύτητα διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο και συγκεκριμένα με 97 χλμ. την ώρα σε περιοχή που το όριο ήταν τα 50 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον, στον έλεγχο που της έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, και το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου, για παράνομη στάθμευση.

Στο αλκοτέστ που της έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έτσι κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.