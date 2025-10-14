Ποινική δίωξη σε βάρος του πλαστικού χειρουργού που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό - «Ήθελε να με σκοτώσει» - Real.gr

Στο Αυτόφωρο Μονομελές οδηγείται για να δικαστεί ο πλαστικός χειρουργός που φέρεται να ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.

της Άννας Κανδύλη

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα: επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Όλα συνέβησαν όταν η 43χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση στη μέση της λεωφόρου Συγγρού το πρωί της Τρίτης (14/10).

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο φερόμενος δράστης της ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά, την έβρισε και την χτύπησε επανειλημμένως το κεφάλι της πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Αφορμή για αυτή τη συμπεριφορά φαίνεται να στάθηκε το ότι η γυναίκα οδηγούσε σύμφωνα με το όριο ταχύτητας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, ο οποίος βρισκόταν με το όχημά του πίσω της, άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να της αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει. Στη συνέχεια την προσπέρασε, σταμάτησε απότομα μπροστά της τραβώντας χειρόφρενο και της επιτέθηκε.

Η 43χρονη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε ότι ο πλαστικός χειρουργός την άρπαξε από τα μαλλιά και την τραβούσε με τόση δύναμηξεριζώνοντας της τούφα, αφήνοντάς της σημάδια στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ένας αυτόπτης μάρτυρας παρενέβη και τον ρώτησε «τι κάνεις;», εκείνος απάντησε κυνικά: «Λίγα τής κάνω».

Τι υποστηρίζει η 43χρονη

Αναλυτικά, η 43χρονη κατήγγειλε τα εξής: «Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Είχε μανία και κακία, ήθελε να μου βγάλει τα μαλλιά».

Και συμπλήρωσε: «Τον έπιασε η Αστυνομία. Πάλι καλά, γιατί ήθελε να φύγει. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πολύ άσχημα, έβγαλε πολύ μίσος. Ακόμα και στο Αστυνομικό Τμήμα όπου ήμασταν φοβόμουν. Την ώρα της κατάθεσης άκουσα το όνομά του, είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του».

Μάλιστα, η 43χρονη παρουσίασε στην εκπομπή και φωτογραφίες με τραύματα τα οποία φέρεται να της προκάλεσε ο πλαστικός χειρουργός.