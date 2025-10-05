Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Real.gr

Στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής η Τζίνα Αλιμόνου, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο άνδρας συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζίνα Αλιμόνου δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει μήνυση εναντίον του, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή στο σπίτι της, ενώ δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει το panic button.