Στο χειρουργείο ο 16χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στην αυλή σπιτιού - Real.gr

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ο 16χρονος μετά τον βαρύ τραυματισμό από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού.

Ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για επέμβαση. Στο νοσοκομείο της Άρτας του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.

Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη. Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι στην αυλή του σπιτιού όπου ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.

Η καραμπίνα με την οποία τραυματίστηκε το παιδί ανήκει στον πατέρα του ο οποίος συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.