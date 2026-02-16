Στο εδώλιο ένστολοι: Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για την κακοποίηση 19χρονης μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας - Real.gr

Η ανατριχιαστική υπόθεση εναντίον τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης ξεκίνησε να δικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Τους εμπιστεύθηκα επειδή ήταν αστυνομικοί, αλλά αυτοί με βίασαν», κατέθεσε η νεαρή κοπέλα στη δίκη που άρχισε την περασμένη Τετάρτη, με τρεις αστυνομικούς να κάθονται στο εδώλιο. Οι δύο κατηγορούνται για βιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ο τρίτος για συνέργεια. Η καταγγελία έγινε τον Οκτώβριο του 2022, με τη 19χρονη τότε κοπέλα να υποστηρίζει ότι βιάστηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, παραδέχονται τη συνεύρεση με τη νεαρή, υποστηρίζουν όμως ότι αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της! «Με οδήγησαν σε ένα μεγάλο δωμάτιο με ένα σιδερένιο τραπέζι και πολλά ντουλαπάκια lockers και μου είπαν ότι θα φώναζαν τον αξιωματικό υπηρεσίας να κατέβει. Κάποια στιγμή ακούω τον έναν να λέει στον άλλον, “με ντρέπεσαι ρε;”. Δεν κατάλαβα τι εννοούσαν. Αποχωρεί και ο επόμενος και με αφήνει με τον Τ…, άρχισα να είμαι λίγο καχύποπτη», κατέθεσε το θύμα. Οπως κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα, την ώρα που οι δύο αστυνομικοί τη βίαζαν διαδοχικά, είδε στο γιλέκο του ενός να αναβοσβήνει ένα κόκκινο φωτάκι. «Τον ρώτησα αν καταγράφει και εκείνος μου απάντησε αρνητικά», είπε η καταγγέλλουσα.

«Συναίνεση»

Οι τρεις αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ειδικότερα, οι δύο είπαν στις απολογίες τους στον ανακριτή ότι συνευρέθηκαν με τη 19χρονη, αλλά με τη συναίνεσή της, ενώ ο τρίτος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. «Δεν αντιλήφθηκα ότι φοβήθηκε. Αρχικά πήγαμε στο ασανσέρ, για να πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας, να ρωτήσει αν θα έχει κάποιο πρόβλημα επειδή ήταν ανασφάλιστη στην εργασία της και αν κινδύνευε να της επιβληθεί πρόστιμο από κάποιον έλεγχο. Αλλαξε γνώμη και μας ρώτησε για το δωμάτιο στο ισόγειο που η πόρτα ήταν ανοιχτή. Της είπαμε ότι αυτό ήταν το δωμάτιο των αποδυτηρίων και λανθασμένα μπήκαμε μαζί σε αυτό, εγώ, ο συνάδελφός μου και η παθούσα. Στη συνέχεια εκείνη ξεκίνησε να δείχνει ερωτική διάθεση απέναντί μας, λέγοντας μας ότι της αρέσουν οι ένστολοι. Δεν διαπίστωσα να φοβάται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, έγινε με τη συναίνεσή της», κατέθεσε ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που κατηγορείται για βιασμό.

Ο δεύτερος αστυνομικός που βαρύνεται με την ίδια κατηγορία, είχε πει στην απολογία του: «Αποδέχομαι ότι προέβην στις ερωτικές πράξεις, όμως όλα έγιναν με τη συναίνεσή της. Ειδικότερα, όταν βγήκε ο συνάδελφός μου από το δωμάτιό του, είπε να με καλέσει και εμένα, ότι κάτι ήθελε να μου πει. Πήγα και εγώ, η παθούσα καθόταν στο τραπέζι και δεν έδειχνε ταραγμένη, αλλά είχε καλή διάθεση. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής μας, έδειχνε ότι της άρεσε. Τη ρώτησα γιατί έτρεμε. Και μου είπε ότι τρέμει λόγω της στάσης της και της αστάθειας του σώματός της. Κινήθηκα προς τα πίσω ώστε να διακοπεί η ερωτική επαφή, αλλά αυτή κάθισε πιο άνετα και συνέχισε με ευχαρίστηση την ερωτική επαφή χωρίς να δείξει ότι δεν συναινεί ή φοβάται. Η κάμερα βρίσκεται πάνω στο αλεξίσφαιρο. Δεν κατέγραψε τίποτα. Δεν ήταν ανοιχτή».

Ο δικηγόρος των κατηγορούμενων αστυνομικών, Δημήτρης Ζορμπάς, δήλωσε στη Realnews πως στην πορεία της δίκης θα παρουσιαστούν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα των εντολέων του. «Η δίκη ξεκίνησε με την εξέταση της καταγγέλλουσας. Από τις ερωτήσεις της προέδρου, της συνθέσεως, του εισαγγελέα, αναδείχθηκε η αβασιμότητα των ισχυρισμών της. Τα κενά που εντοπίζονται από την πρώτη κατάθεσή της δεν μπορούν να καλυφθούν. Η αλήθεια είναι μία και την έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή. Ουδέποτε υπήρξε βιασμός, αλλά συναινετική σεξουαλική επαφή που δυστυχώς έλαβε χώρα εντός του αστυνομικού τμήματος. Υπάρχει ευθύνη πειθαρχικά και θα εξεταστεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, όμως δεν υπάρχει βιασμός. Στη συνέχεια της δίκης θα παρουσιάσουμε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που θα ενισχύσουν τους ισχυρισμούς μας για να φτάσουμε στην αθώωση των εντολέων μου», αναφέρει ο δικηγόρος.