Στο επίκεντρο έρευνας για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής - Real.gr

Υπό διερεύνηση φέρεται να είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής για επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, από τους ελέγχους διαπιστώθηκε πως είχε λάβει για 16 αγροτεμάχια -για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του- παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Τα παραπάνω προέκυψαν έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της επιδότησης που είχε καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε ο ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον αγροτοσυνδικαλιστή.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προχώρησαν σε έλεγχο των αιτήσεων που είχε υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και 2024, προκειμένου να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που είχαν δηλωθεί ως καλλιεργούμενες για να χορηγηθεί η σχετική επιδότηση. Τότε, διαπιστώθηκε πως υπήρξε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Οι αρμόδιες αρχές στη συνέχεια απευθύνθηκαν εγγράφως στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού ο αγροτοσυνδικαλιστής έλαβε για τα 16 αγροτεμάχια που δηλώνει συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.