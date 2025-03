Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας οι Κυκλάδες: «Πνίγηκαν» Πάρος, Μύκονος, Σύρος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στις Κυκλάδες με βροχές και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις βρίσκονται τα νησιά των Κυκλάδων με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Πάρο, τη Σύρο και τη Μύκονο.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Πάρο και συγκεκριμένα στη Νάουσα, η ένταση της βροχής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορμητικών χειμάρρων που παρέσυραν οχήματα και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Πάρου λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις της Αστυνομίας στα νησιά των Κυκλάδων ενώ έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της.

Ελικόπτερο που είχε αποχωρήσει από Αθήνα προς Πάρο με 8 πυροσβέστες προς ενίσχυση των συναδέλφων τους αναγκάστηκε να ακυρώσει την αποστολή του και να επισστρέψει στην Αθήνα, καθώς συνάντησαν ακραία καιρικά φαινόμενα στην διαδρομή που καθιστούσαν επικίνδυνη την πτήση. Οι πυροσβέστες θα μεταφερθούν από Νάξο ακτοπλοϊκώς.

Στο νησί πάντως η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται, ενώ για τα σημείο που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού ήδη βρίσκονται μηχανήματα ΟΤΑ για τη διάνοιξη των δρόμων.

Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Πάρο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού Κώστας Μπιζάς. «Θα βγάλουμε απόφαση για να μην λειτουργήσουν τα σχολεία την Τρίτη» ανέφερε ο δήμαρχος της Πάρου, που πλήττεται τις τελευταίες ώρες από σφοδρή κακοκαιρία.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς ανέφερε ότι «οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται έντονα. Ξεκίνησαν περίπου στις 3 το μεσημέρι. Το πρόβλημα που είχαμε, ήταν ότι αρκετοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στον οδικό άξονα κοντά στις Λεύκες, και στον οδικό άξονα Παροικιάς-Νάουσας. Υπήρξε και το έντονο φαινόμενο με πολλούς τόνους νερού να παρασέρνουν αυτοκίνητα στο ποτάμι της Νάουσας προς την Γέφυρα που υπάρχει δίπλα στην θάλασσα. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο».

Αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών ο δήμαρχος του νησιού είπε: «Θεωρώ ότι η πιο σημαντική ζημιά θα είναι στο ποτάμι της Νάουσας που παρασύρθηκαν τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν προβλήματα από τις καταπτώσεις βράχων, και από υπερχείλιση ρεμάτων, πήγαν οχήματα του Δήμου, της ΔΕΥΑΠ, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών που συνεργάζονται με την δημοτική αρχή, και προσπαθήσαμε να απεγκλωβίσουμε τα οχήματα και να αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία. Επιπλέον από την Πολιτική Προστασία εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 17.00 για απαγόρευση της κυκλοφορίας. Έχουμε ενημερώσει τους πολίτες να μην μετακινούνται, καθώς το φαινόμενο θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες. Δεν έχουμε απώλειες ζώων ή τραυματισμούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν».

«Ο δήμος είχε βγάλει από το μεσημέρι της Κυριακής, δελτίο Τύπου ενημερώνοντας τους πολίτες να μην αφήσουν τα οχήματά τους κοντά σε ρέματα, σε ποτάμια και ειδικά στο ποτάμι της Νάουσας. Όμως κάποιοι τα άφησαν και πάλι» πρόσθεσε ο κ. Μπιζάς.

Τέλος ο Δήμαρχος Πάρου ανέφερε ότι το σχολεία του νησιού θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη. «Έχουμε ενημέρωση ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 2 με 3 ακόμη ώρες και τις πρωινές ώρες της Τρίτης (1/4). Εμείς θα βγάλουμε μία απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αύριο για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις και όποιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν για τα παιδιά και τους γονείς. Πάμε προσεκτικά» είπε χαρακτηριστικά.

Σε συνέχεια της επέλασης της κακοκαιρίας στις Κυκλάδες εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 και στη Μύκονο.

Στο μήνυμα αναφέρεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Μυκόνου λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, μέχρι το πέρας των φαινομένων κι ότι εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.

pic.twitter.com/z6giW2ACcH #Aproximidad #BREAKING #GREECE #MYKONOS #GRECIA

🔴 GREECE : ISLANDS IN THE CYCLADES, INCLUDING PAROS SYROS AND MYKONOS, HIT BY HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS ON MONDAY

A red alert warning is issued.

📹Scenes from MYKONOS#Ultimahora #Flooding #Inundac…

— A-Proximidad (@AProximidad) March 31, 2025