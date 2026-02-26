Στο κόκκινο παραμένει ο Έβρος: Φόβοι για απώλεια 40.000 στρεμμάτων από τις πλημμύρες - Real.gr

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές στον Έβρο, υπό τον φόβο εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, μετά τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό.

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό, αγγίζοντας σε κάποια σημεία τα έξι μέτρα.

Η κατάσταση εκεί είναι σταθερή, χωρίς περαιτέρω άνοδο των υδάτων, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται πλέον η κατάσταση στο νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, καθώς το ανάχωμα στο Τυχερό υφίσταται έντονη πίεση από τα ορμητικά νερά. Στο σημείο έχουν επικεντρωθεί όλες οι δυνάμεις των αρχών, με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και ειδικά μηχανήματα έργου να επιχειρούν εντατικά για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών. Παράλληλα, αναμένεται η παρέμβαση του στρατού, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση του αναχώματος με σακιά άμμου, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας για τους κατοίκους και τις περιουσίες της περιοχής.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ανάχωμα υποχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν επιπλέον 40.000 στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να εκκενωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.