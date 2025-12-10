Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι - Real.gr

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους.

Διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.