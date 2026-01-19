Στο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν λίγα λεπτά πριν τις 12:30 οι αγρότες για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι στόχος είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα στήριξης των παραγωγών, ενώ παράλληλα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου.

Σημειώνεται πως οι αγρότες προσέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου με 25 άτομα και 6 παρατηρητές και θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματα για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Βασικό ζητούμενο των αγροτών είναι τα διαρθρωτικά μέτρα. Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στη συνέντευξη του πρωθυπουργού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δεύτερο αίτημα αποτελεί η επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους αγρότες. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, υπάρχουν παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έναν χρόνο, καθώς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι κόκκινες γραμμές των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.