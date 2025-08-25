Στο μικροσκόπιο ο «θησαυρός» του αστυνομικού TikToker - Real.gr

Στα ιλιγγιώδη έσοδα του 34χρονου που προφυλακίστηκε εστιάζουν οι Αρχές. Νέες συνομιλίες φέρνει στο φως η «R».

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν μπει κινήσεις και λογαριασμοί του προφυλακισμένου πρώην αστυνομικού και TikToker, B.M. Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε ένα «γαϊτανάκι» δεκάδων χιλιάδων ευρώ που άλλαζε χέρια μέσα από δωρεές στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok. Οι Αρχές ερευνούν αν η προέλευση των χρημάτων είναι νόμιμη, αλλά και αν αυτά έχουν δηλωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δεσμευθεί προσωρινά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία του 34χρονου. Η Realnews φέρνει στο φως νέες επίμαχες συνομιλίες.

Ο 34χρονος βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από ένα ανώνυμο e-mail με καταγγελίες για τον ίδιο το οποίο εστάλη στην Αστυνομία. Στις τηλεφωνικές συνομιλίες του περιέγραφε έναν «θησαυρό» που φέρεται να είχε αποκτήσει από δραστηριότητες που είχε αναπτύξει εκτός υπηρεσίας. «Μου δίνει ενάμισι με δύο χιλιάρικα το δίωρο την ημέρα που παίζω. Ενα πενηντάρι (σ.σ. εννοεί 50.000 ευρώ) είναι καθαρά ο μήνας. Μου λέει η μάνα μου, ρε αγόρι μου, πόσο θα κρατήσει; Ρε μάνα, έχει κρατήσει τέσσερις μήνες. Αλλους τέσσερις να κρατήσει, θα έχω βγάλει μέχρι τη σύνταξη, κατάλαβες;», ακούγεται να λέει σε φιλικό του πρόσωπο.

Από τα 1.200 ευρώ του αστυφύλακα, ο Β.Μ. έφτασε να εισπράττει δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα και να κάνει ζωή κροίσου με ταξίδια σε τουριστικά θέρετρα και να φωτογραφίζεται μέσα σε πολυτελή αυτοκίνητα αλλά και ελικόπτερα. «Πέρυσι έβγαλα 67.000 ευρώ. Ομως το θέμα είναι ότι εγώ ο ηλίθιος τα 40-45 τα είχα πετάξει πίσω. Ξέρεις τι λέω, εγώ θα πρέπει να δώσω και τα 45, δηλαδή να φορολογηθώ για όλο το ποσό, δεν είναι λίγο κουλό; Γιατί να φορολογηθώ για 60 χιλιάρικα όταν τα 40 στην ουσία τα επένδυσα ξανά μέσα στο παιχνίδι; Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι σαν έξοδα επιχείρησης, κατάλαβες τι εννοώ;», λέει σε άλλο τηλεφώνημα. Ο 34χρονος TikToker εισέπραττε μέσω της εφαρμογής δώρα που αντιστοιχούσαν σε χιλιάδες ευρώ. Προκειμένου όμως να διατηρήσει τη δημοφιλία του, αλλά και να συνεχίσουν οι ακόλουθοί του να του στέλνουν δώρα, έπρεπε και εκείνος να προσφέρει ορισμένα. Ετσι ερμηνεύουν οι Αρχές τη φράση «τα 40-45 τα είχα πετάξει πίσω».

Ο 34χρονος αναζητούσε τρόπο να δικαιολογήσει τα μεγάλα ποσά. Εξάλλου, ο βασικός λόγος που παραιτήθηκε από την Αστυνομία φέρεται να ήταν το ασυμβίβαστο που έχουν οι αστυνομικοί να κάνουν και δεύτερη δουλειά. Ο Β.Μ. σκόπευε να ανοίξει εταιρεία και να ασχοληθεί αποκλειστικά με το διαδίκτυο και με άλλες εμπορικές συμφωνίες με επιχειρήσεις για να τις διαφημίζει, καθώς οι απολαβές του ήταν πολλαπλάσιες συγκριτικά με τον μισθό του αστυνομικού.

«Σε μια δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ», είχε πει σε ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα την περίοδο που τον παρακολουθούσαν. Οσο ο καιρός περνούσε, τα έσοδα αυξάνονταν. Ομως, τα δήλωνε όλα; «Για αυτό το έτος ο μήνας μου βγαίνει γύρω στα 50 χιλιάρικα τον μήνα. Θα πρέπει να τα δηλώσω όλα από ό,τι μου είπανε. Τώρα, επειδή θα με έχουν στην μπούκα, λογικά όλα, όλα και από τα 50, θα πάρεις τα αρ…ια μου», λέει σε άλλο τηλεφώνημα.

Τα ναρκωτικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα σε βάρος του 34χρονου δεν άρχισε για τα οικονομικά, αλλά έπειτα από καταγγελία για εμπλοκή του σε υποθέσεις μαστροπείας και ναρκωτικών. Για την πρώτη καταγγελία οι συνάδελφοί του στις Εσωτερικές Υποθέσεις δεν βρήκαν στοιχεία. Για τη δεύτερη, όμως, τον άκουσαν αρκετές φορές να συζητά για ουσίες και χάπια. «Μία φορά φίλε, μία σου λέω, είχα να κάνω καιρό ρε, αφού στο είχα πει… Και τώρα μ… ενώ κάνω, που με έψαχνες, τρεις ημέρες ήμουν στον κόσμο μου. Και μετά ήμουν άλλες τρεις ημέρες, δεν ήθελα να μιλήσω σε άνθρωπο. Τώρα έστρωσα και είμαι στα καλά μου», λέει σε συνομιλητή του, ενώ σε άλλο τηλεφώνημα αποκαλύπτει ότι έπαθε κρίση:

«Με έπιασε κρίση, δεν μπορούσα να ανασάνω… Είχα πάρει μια περίεργη μίξη χαπιών. Από μ…α τα δοκίμασα, μου έδωσε ένας φίλος και δεν μπορούσα να συνέλθω, 16 ώρες κοιμήθηκα. Ηθελα να δοκιμάσω τι είναι γιατί μου είπαν ότι είναι ωραίο. Και δεν μπόρεσα να σηκωθώ». Ο 34χρονος τελικά συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και βρήκαν τον 22χρονο φίλο του να έχει στην κατοχή του 153 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο 22χρονος «το πήρε πάνω του», υποστηρίζοντας στην απολογία του ότι ο Μ. δεν γνώριζε τίποτα, όπως ισχυρίστηκε. «Δεν έχω καμία σχέση με την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκε στην κατοχή του συγκατηγορούμενού μου, ούτε γνώριζα την ύπαρξή της στο σπίτι μου. Σε καμία περίπτωση δεν αντιλήφθηκα ότι εκείνος κατείχε ή είχε κρύψει ναρκωτικά. Αν το γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην αστυνομικός. Παραδέχθηκε την κατοχή δύο τσιγάρων κάνναβης, τα οποία αγόρασε από νόμιμο κατάστημα και προσκόμισε και την απόδειξη. «Κατείχα μόνο δύο τσιγάρα κάνναβης αποκλειστικά για δική μου χρήση. Είναι νόμιμα και τα είχα αγοράσει από κατάστημα μέσω εφαρμογής διανομής», ανέφερε. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, που αποφάσισαν την προφυλάκιση και των δύο κατηγορουμένων. Ο Β.Μ. οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό όπου κρατείται για λόγους ασφαλείας στη ΣΤ’ Πτέρυγα, γνωστή ως VIP, μαζί με άλλους, επίορκους αστυνομικούς και λιμενικούς.

Επίδειξη πλούτου

Ο 34χρονος μέσα σε λίγους μήνες ενασχόλησής του με τα social media κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δημοφιλή πρόσωπα του διαδικτύου. Η εξωτερική του εμφάνιση, η στολή, η κοινωνική του δράση αλλά και τα μηνύματα που έστελνε, για παράδειγμα υπέρ των αδύναμων και κακοποιημένων γυναικών, τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι απαντούσε σε κάθε αίτημα για βοήθεια, όπως να συγκεντρώνει και να προσφέρει ρούχα και τρόφιμα σε ανήμπορους συμπολίτες μας. Κάποια στιγμή ξεπέρασε τα όρια, όπως όταν συνέλαβε έναν άνδρα που είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη. Η πράξη αυτή δεν θα είχε επικριθεί, αν δεν είχε οργανωθεί σε συνεργασία με άλλον δημοφιλή νέο στα social media, με τη σύλληψη να καταγράφεται από δική τους κάμερα και να μεταδίδεται στο διαδίκτυο.

Τότε διατάχθηκε ΕΔΕ από την Αστυνομία. Αρνητικά σχόλια προκάλεσαν και τα βίντεό του από νυχτερινές εξόδους με άτομα που έχουν απασχολήσει τις Αρχές, όπως και η επίδειξη πλούτου, η οποία δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τον μισθό του αστυνομικού. Μήνες μετά, ο «κοριός» θα κατέγραφε μια προφητική όπως αποδείχθηκε κουβέντα που του είπε φίλος του στο τηλέφωνο: «Και δεν καπνίζεις κιόλας να σου φέρνουμε και τσιγάρα στη φυλακή»…

