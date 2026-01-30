Στο μικροσκόπιο οι οικοδομικές άδειες και η πυρασφάλεια του εργοστασίου της «Βιολάντα» – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τη φονική έκρηξη - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η ποινική τους μεταχείριση θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων από την εισαγγελέα.

Βιολάντα: «Η μητέρα μου έφυγε βίαια και άδικα» – Συγκλονίζει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο οι ανιχνευτές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 «η πυροσβεστική αλλά και οι κατηγορούμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι ήταν δηλωμένο και τι όχι μέχρι την ημέρα της έκρηξης». Το μοιραίο υπόγειο στο κτίριο του εργοστασίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «φαίνεται αδήλωτο στις άδειες μετά το 2007 και σε καμία από τις 8 άδειες που έπονται δεν φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί».

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι ακόμη, «ότι οι εργάτριες ανέφεραν την οσμή, για την οποία το εργοστάσιο παρέπεμπε στην αποχέτευση, σύμφωνα με μαρτυρία. Η αποχέτευση εκλύει θείο, το οποίο βάζουν και μέσα στο προπάνιο. Αυτό, προφανώς, δημιούργησε ένα μπέρδεμα. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε ο μηχανικός του εργοστασίου, να κάνει μια μέτρηση και να βρει από πού προέρχεται αυτό το θείο».

Ζήτημα, επομένως, αποτελεί και το αν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η μέτρηση.

Επιπλέον, έως ότου ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές και συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, η εισαγγελέας Τρικάλων αποφάσισε να μην προχωρήσει –προς το παρόν– στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών του εργοστασίου «Βιολάντα», οι οποίοι είχαν συλληφθεί από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όταν η δικαστική λειτουργός θα έχει την πλήρη δικογραφία στα χέρια της, θα αποφασίσει για τις κατηγορίες, τον βαθμό τους και την ποινική μεταχείριση των υπευθύνων.

Βασικό στοιχείο, σύμφωνα με τους νομικούς, θα είναι το πόρισμα από το χημείο του κράτους για τη συγκέντρωση προπανίου στο σημείο. Συγγενείς των θυμάτων επιμένουν ότι ήταν έντονη η οσμή του αερίου και ότι οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει την διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο στη φονική έκρηξη των Τρικάλων η κακοκαιρία Ντάνιελ, εξετάζουν οι ειδικοί. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, γέμισε με νερά το υπόγειο του εργοστασίου και τώρα εξετάζεται εάν έτσι έγινε η διάβρωση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Οι απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Δημήτρης Λιότσιος, με ανάρτησή του αναφέρει ότι το εργοστάσιο της «Βιολάντα» είχε πληγεί από την πλημμύρα Ντάνιελ του 2023 και ίσως αυτό να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκρηξη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη και της Ελένης Κατσαρού

Σήμερα, οι συγγενείς και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν τις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, την Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη και την Ελένη Κατσαρού.

Συγκεκριμένα, στις 11:30 θα γίνει η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που βρήκαν φρικτό θάνατο στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Η τραγωδία αφήνει πίσω της ένα κύμα αβάσταχτου πόνου και αναπάντητων «γιατί», με την κοινότητα να ενώνεται για να τιμήσει τη μνήμη αυτών των γυναικών και να απαιτήσει δικαιοσύνη.