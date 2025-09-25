Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός, όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ, εξετάζουν οι Αρχές.

Χθες το απόγευμα, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

Τις συγκλονιστικές στιγμές από την στιγμή που ο 20χρονος Τάσος εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο, έχει καταγράψει βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το MEGA, o νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Ήταν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Άγνωστο ακόμα πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το φρικτό δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα-ίσα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.

Aπεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοΐας από δύο ναυτεργατικά σωματεία

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στα πλοίο «Blue Star Χίος», απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εξέφρασαν «τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη». Και πρόσθεσαν: «Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη. Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.»

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Και συνέχισε: «Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. "Ανθρωποκτονία από αμέλεια"».

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο 20χρονος παγιδεύτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα, συρόμενη, υδατοστεγή πόρτα που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.

Η πόρτα αυτή λειτουργεί με τοπικό μοχλό. Ο 20χρονος φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι κατέβασε με το χέρι του αυτόν τον μοχλό. Η πόρτα ξεκίνησε να ανοίγει, δεν μπόρεσε όμως να την διασχίσει για λόγους που διερευνώνται αυτή τη στιγμή. Παγιδεύτηκε, ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία της πόρτας από τη γέφυρα όταν το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, όταν είναι εν πλω. Ξεκίνησε λοιπόν η πόρτα να κλείνει με αποτέλεσμα να παγιδευτεί, να εγκλωβιστεί και να βρει με αυτό τον τρόπο φρικτό θάνατο.

Σημειώνεται ότι το πλοίο βρίσκεται δεμένο, με απόφαση που πήραν τα σωματεία των αξιωματικών και των μελών του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του εδώ και να ολοκληρωθεί η έρευνα.