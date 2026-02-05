Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - «Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του - Real.gr

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Της Άννας Κανδύλη

Η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες επίσης έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών, ενώ κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, φέρεται να υπεξαιρούσε κεφάλαια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ελήφθησαν την περίοδο 2020–2025.

Βάσει του πορίσματος, η χρηματοοικονομική ανάλυση των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προέβη σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι. Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν καν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Στην περίπτωση των διαγωνισμών, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ και επιλέγονταν από επιτροπή υπό την προεδρία του συνδικαλιστή, ενώ ορισμένες δεν διέθεταν την απαραίτητη υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση των έργων. Μέρος των κονδυλίων διακινήθηκε σε μετρητά, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, υποδηλώνει χρήση εταιρειών-οχημάτων για την απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των κεφαλαίων.

