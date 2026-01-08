Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη - Τι λέει φίλη της - Real.gr

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Οπως είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρισκόταν στο σπίτι με φίλους της όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με το οξυγόνο της να πέφτει στο 82.

Αμέσως, ο προσωπικός της γιατρός είπε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ έφτασε σε λίγα λεπτά και από τότε η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με την κατάσταση της υγείας της να πηγαίνει καλύτερα.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη και στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη μίλησε στην εκπομπή, τονίζοντας πως σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της.

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά» σημείωσε.