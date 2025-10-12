Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Real.gr

Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, νοσηλεύεται από την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Όπως επίσης μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, ο Αρχιεπίσκοπος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.