Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Real.gr

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/02) ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οπως μετέδωσε η εκπομπή «το Πρωϊνό» o γνωστός τραγουδιστής ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα, αλλά και τον προσωπικό του γιατρό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Καθησυχαστικός για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό»: