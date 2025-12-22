Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος - Η ανάρτηση του τραγουδιστή - Real.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, από όπου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο συμβούλευε τους ακόλουθούς του, να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, δείχνοντας τον ορό στα χέρια του, χωρίς να εξηγεί ωστόσο ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε απλώς: «Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας. Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες».