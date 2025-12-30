Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 3χρονο παιδί από τον Βόλο με σοβαρή επιπλοκή από γρίπη - Real.gr

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα τρίχρονο παιδί από τον Βόλο, μετά από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε γρίπη.

Τα Χριστούγεννα, το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό και τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει έμετους. Ανήσυχοι οι γονείς το μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε πλήρη σειρά εξετάσεων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το thenewspaper, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου.

Παρά τις ανησυχητικές συνθήκες, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη.