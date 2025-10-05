Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι πλήθος κόσμου - Real.gr

Την στήριξή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που έχασε τον 23χρονο γιο του Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εκφράζει πλήθος κόσμου με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος.

Νωρίτερα, πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece.

H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα, όπου έκανε και «στάση» στον Πάνο Ρούτσι, με τους συμμετέχοντες -πολλοί εξ αυτών φοιτητές- να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους.

«Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που είστε κοντά μου, δίπλα μου κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δε σταματάμε μέχρι να δώσουν την εντολή για το παιδί μου – για τις τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις – διαφορετικά δε φεύγουμε. Παραμένουμε εδώ μέχρι τέλους. Απαιτούμε τώρα δικαιοσύνη», είπε σε δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι.