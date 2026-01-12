Στο «ψυγείο» η χώρα: Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες, πότε αναμένεται βελτίωση - Real.gr

Πολικές θερμοκρασίες έφερε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η κακοκαιρία εξπρές που έκανε την εμφάνισή της το τελευταίο 24ωρο. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν, με τη Φλώρινα να καταγράφει -13 βαθμούς Κελσίου και τα ορεινά και ημιορεινά να ντύνονται στα λευκά.

Από την επιδείνωση του καιρού, δεν έλειψαν και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ανοιχτοί οι δρόμοι στα Καλάβρυτα

Οι επαρχιακοί δρόμοι προς και από τα Καλάβρυτα παραμένουν ανοιχτοί, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των εκχιονιστικών μηχανημάτων, τα οποία από νωρίς το πρωί εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο σε καλή κατάσταση.

Στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο, η χιονόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη και το θερμόμετρο δείχνει -5 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση του ψύχους είναι ακόμη χαμηλότερη, ειδικά στην περιοχή του χιονοδρομικού.

Σήμερα τα σχολεία στα Καλάβρυτα παρέμειναν κλειστά, ωστόσο αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ανοιχτά τα σχολεία αύριο στην κεντρική Εύβοια

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε την κεντρική Εύβοια, η οποία από το μεσημέρι και μετά παρουσίασε σταδιακή υποχώρηση.

Επικρατούν, δε, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει έως και -3 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αίσθηση του ψύχους είναι ακόμη χαμηλότερη από τις πρωινές ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έριχναν αλάτι στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό και να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα σχολεία που παρέμειναν κλειστά σήμερα σε Στενή, Αγία Σοφία και Στρόπωνες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι στην Ήπειρο

Έντονο κύμα ψύχους το τελευταίο 24ωρο στον νομό Ιωαννίνων, μεταμορφώνοντας τα ορεινά του Ηπείρου σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο.

Τα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο και το Ζαγόρι ντύθηκαν στα λευκά, με το χιόνι να δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Στη Μηλιά Μετσόβου, οι καταρράκτες Μπουλιβαρού πρόσφεραν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της κακοκαιρίας. Τα ορμητικά νερά τους έπεφταν μέσα σε ένα πυκνό λευκό πέπλο χιονιού, δημιουργώντας μια εικόνα που καθήλωνε κάθε επισκέπτη. Η αντίθεση ανάμεσα στο παγωμένο τοπίο και τη δύναμη του νερού ανέδειξε τη μοναδική άγρια ομορφιά της περιοχής.

Το θερμόμετρο κατρακύλησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους -11°C στο Ανήλιο Μετσόβου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούσαν αδιάκοπα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ρίχνοντας αλάτι και διατηρώντας τους δρόμους προσβάσιμους παρά τις συνεχείς χιονοπτώσεις.

Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος στη Βόρεια Ελλάδα – Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας- Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα. Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.

Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Στη Φλώρινα, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού – Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Γρεβενά, Καστοριά Κοζάνη και Φλώρινα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Tι ισχύει για τα σχολεία

Στο δήμο Φλώρινας τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ. και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στο δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα και ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στις 9:15 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου με απόφαση Δημάρχων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή.Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη – Χιονόνερο και χιόνι το πρωί στο νομό Ηρακλείου

Η κακοκαιρία πολιορκεί και την Κρήτη όπου για την ώρα δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού Ηρακλείου νωρίς το πρωί έπεσε χιονόνερο αλλά και χιόνι, το οποίο έντυσε στα λευκά, χωριά όπως η Τύλισσος και οι Αρχάνες. Χιονόνερο έπεσε και στο Ηράκλειο προκαλώντας μικροπροβλήματα, κυρίως κυκλοφοριακά, στην πόλη.

Το νησί βρίσκεται σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Χιόνισε στην κεντρική και βόρεια Χίο

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν ξημερώματα Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου 2026, στην κεντρική και Βόρεια Χίο. Στο οδικό άξονα Χίος- Βολισσός, από το 18ο χιλιόμετρο περίπου και μέχρι τη διασταύρωση με το Πιτυός, καθώς επίσης στο χωριό Πιτυός και προς Καρδάμυλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πολιτική προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου, στις περιοχές αυτές χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες (που υποχρεούται να υπάρχουν στα οχήματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες). Η εικόνα πάντως που υπάρχει, είναι πως οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν τις μεσημεριανές ώρες.

Στα ορεινά της Ηλείας τα πρώτα χιόνια

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην ορεινή ζώνη της Ηλείας, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εντάθηκε το φαινόμενο της χιονόπτωσης. Πιο πυκνό χιόνι εντοπίζεται στις Δημοτικές Ενότητες Δίβρης (Λαμπείας), Λασιώνος και Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και στην περιοχή του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ανδρίτσαινα.

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, για προληπτικούς λόγους, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμπείας, Λασιώνος και Φολόης για σήμερα Δευτέρα 12 και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, με βασικό μέλημα την ασφάλεια των μαθητών, λόγω παγετού και πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.

Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) των περιοχών:

• Λάλα

• Δίβρης

• Πανόπουλου

• Κουμανίου

Ο καιρός των επόμενων ημερών – Η πρόβλεψη από την Νικόλ Ζιακοπούλου

Τσουχτερό κρύο και έντονος παγετός κυριαρχούν τις τελευταίες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία και την πραγματική αίσθηση του ψύχους να προκαλεί προβληματισμό.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Νικόλ Ζιακοπούλου, στη Βλάστη Κοζάνης, όπου σήμερα η θερμοκρασία έπεσε στους -11 βαθμούς Κελσίου, η πραγματική αίσθηση έφτασε τους -18. Αντίστοιχα, στο Περτούλι καταγράφηκαν -9 βαθμοί, με την αίσθηση του ψύχους να αγγίζει τους -14. Στην Αττική, ο παγερός βοριάς που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μετέτρεψε τον -1 βαθμό στα Βίλια σε αίσθηση -7 βαθμών.

Ωστόσο, ο παγετός θα διατηρηθεί έως και αύριο το πρωί, όμως τα φαινόμενα εξασθενούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.

Αύριο το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 5 με 6 βαθμούς υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ ανάλογη άνοδος προβλέπεται και για την Τετάρτη, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 15 με 17 βαθμούς, με πλήρη βελτίωση του καιρού και χωρίς κανένα αξιόλογο καιρικό φαινόμενο στη χώρα.

Η διαφορά, συνολικά, θα είναι εντυπωσιακή, καθώς η θερμοκρασία θα είναι έως και 10 βαθμούς υψηλότερη σε σχέση με σήμερα.