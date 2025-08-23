Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή οι δύο εγκαυματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης - Real.gr

Στο Λάτσειο, Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να μεταφερθούν σε λίγες ώρες τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στην Αμμουδαρά Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τόσο η 36χρονη γυναίκα που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, στην Αθήνα.

Όλα συνέβησαν την ώρα που η 36χρονη και ο 40χρονος βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις έγινε ανάφλεξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επί τόπου έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άτομα.

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια.