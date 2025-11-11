Στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κτηνοτρόφοι και αγρότες - Σε εξέλιξη η συγκέντρωση - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές λίγα λεπτά πριν τις 12:00 ξεκίνησαν από την πλατεία Καραϊσκάκη φωνάζοντας συνθήματα για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Όπως ανέφεραν, το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, τα προϊόντα τους πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, ενώ η ευλογιά και οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και ενισχύσεις τους έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά, ενώ προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του Οργανισμού.

