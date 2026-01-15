Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στα Χανιά - Βεβαίωση 111 παραβάσεων και αντίστοιχη επιβολή διοικητικών προστίμων - Real.gr

Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν τα σχετικά έγγραφα.

Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά, όπου ελέγχθηκαν 552 οχήματα και βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν και τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Επίσης ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν τα σχετικά έγγραφα.

Οι έλεγχοι έγιναν από τη διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, που υλοποιεί εκ περιτροπής επιχειρησιακές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Χανίων και σε περιοχή του δήμου Καντάνου, με βεβαίωση 11 παραβάσεων: «1 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 19 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 6 για μη χρήση κράνους, 6 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 8 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 11 για κίνηση ανάποδα σε μονόδρομο, 3 παραβάσεις για ΚΤΕΟ, 2 για ανασφάλιστα οχήματα, 4 για παραχώρηση οδήγησης οχημάτων σε πρόσωπα που στερούνταν άδεια οδήγησης, 3 για στάση και στάθμευση σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, 1 για ληγμένη άδεια οδήγησης, 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 46 για λοιπές παραβάσεις». Επιπρόσθετα, «αφαιρέθηκαν 16 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 47 άδειες ικανότητας οδήγησης, 15 ζεύγη πινακίδων αυτοκινήτων και 8 πινακίδες μοτοσυκλετών και ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα».

Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη, τονίζοντας πως «η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί ευθύνη όλων και συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».

