Στον αέρα το ΙΕΚ Ομηρος και το Aegean College στη Λάρισα - Real.gr

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την οικοδομική άδεια του κτιρίου που είχε πληγεί από πυρκαγιά το 2018. Σοβαρές ευθύνες στην ΥΔΟΜ του δήμου.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tην ακύρωση της άδειας δόμησης του κτιρίου όπου λειτουργούν το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το Aegean College στη Λάρισα αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την υπ’ αριθ. 1725/2025 απόφαση το ΣτΕ ακύρωσε την υπ’ αριθ. 78/2018 άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας περί αλλαγής χρήσεως (χρήση εκπαιδευτηρίου) στο πενταώροφο κτίριο επί των οδών Πατρόκλου και Ρούσβελτ.

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση λειτουργίας του ΙΕΚ Ομηρος και του Aegean College στη Λάρισα είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν, καθώς το κτίριο στο οποίο λειτουργούν είχε παραδοθεί στις φλόγες τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η φωτιά κράτησε πολλές ώρες με πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητα του κτιρίου.

Ακολούθησαν πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ και τεχνικές εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και από τις οποίες προέκυπτε η ακαταλληλότητα του πενταώροφου κτιρίου, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χρήση εκπαιδευτηρίου, το οποίο φιλοξενεί σπουδαστές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Κατά της απόφασης της Πολεοδομίας Λάρισας υπήρξε τεκμηριωμένη προσφυγή, ζητώντας να ακυρωθεί η άδεια και η αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου κτιρίου που θέτει σε κίνδυνο δεκάδες ζωές παιδιών που εισέρχονται καθημερινά στο εν λόγω κτίριο για τις σπουδές τους.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο κτίριο στεγαζόταν η Β’ Εφορία Λάρισας. Τον Μάρτιο του 2018 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, η οποία μαινόταν εντός του κτιρίου για αρκετές ώρες. Τοπικά ΜΜΕ είχαν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, καθώς το κτίριο επισκέπτονταν καθημερινά εκατοντάδες Λαρισαίοι που ήθελαν να εξυπηρετηθούν από φορολογικές υπηρεσίες. Τα δημοσιεύματα άρχισαν να πληθαίνουν όταν ανακοινώθηκε ότι στο κτίριο θα στεγαστεί το νέο ιδιωτικό ΙΕΚ, καθώς υπήρχαν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τον βαθμό που η φωτιά είχε επηρεάσει τη στατικότητά του. Ακολούθησε πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με την οποία η στατική μελέτη του κτιρίου δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ως εκπαιδευτηρίου.

Μετά από την υποβολή νέας στατικής μελέτης από το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ακολούθησε και δεύτερη πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ, η οποία επίσης έθετε ερωτήματα για την επάρκεια της νέας στατικής μελέτης. Παρ’ όλα αυτά, το κτίριο ξεκίνησε να λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο μέχρι που το ΣτΕ ακύρωσε την άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας περί αλλαγής χρήσης του κτιρίου επί των οδών Πατρόκλου και Ρούσβελτ στη Λάρισα.

Επιφύλαξη ανάκλησης

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, που επέτρεπαν τη λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College, προβλέπεται η πιθανότητα ανάκλησης της άδειας. Ειδικότερα, στις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν το 2019 αναγράφεται ξεκάθαρα ότι αυτές εκδόθηκαν με ρητή επιφύλαξη ανακλήσεως, δηλαδή με την επιφύλαξη ανάκλησης σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από το δικαστήριο σχετικά με την οικεία άδεια δόμησης. Πλέον, μετά και την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ όπου δεν χωρούν ενστάσεις, εφέσεις ή άλλες διαδικασίες, η ακύρωση της άδειας δόμησης είναι τετελεσμένη.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στην κοινωνία της Λάρισας είναι γιατί στο συγκεκριμένο κτίριο εξακολουθούν να γίνονται μαθήματα, εφόσον η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Επιπλέον, έχει άραγε αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί όλο αυτό το διάστημα κατά το οποίο λειτουργούσαν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ένα ακατάλληλο για χρήση κτίριο;

Τώρα που το ΣτΕ έχει αποφανθεί και έχει ακυρώσει την άδεια δόμησης, πρέπει να ανακληθούν άμεσα οι άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα, όπως έχουν άλλωστε υποχρέωση να πράξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ενημερωθεί ήδη για την απόφαση του ΣτΕ, οπότε η οποιαδήποτε κωλυσιεργία ενέχει πολλαπλούς κινδύνους.

Το πρόβλημα πλέον είναι τι θα γίνει με τους σπουδαστές, καθώς το νέο διδακτικό έτος έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες. Οπως έχει προβλέψει ο νομοθέτης σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σπουδαστές μπορούν, χωρίς επιβαρύνσεις, να διοχετεύονται σε άλλες εκπαιδευτικές δομές της αρεσκείας τους, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.