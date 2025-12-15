Στον ανακριτή τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκιδικής - Έσβηναν κλήσεις με το αζημίωτο - Real.gr

Σε υπόθεση διαφθοράς εμπλέκονται τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί τους είτε έκαναν τα… στραβά μάτια σε τροχονομικές παραβάσεις ή βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, είτε ενημέρωναν ενόψει μπλόκων της Τροχαίας.

Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να επίσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας.

Όλα τα παραπάνω με το αζημίωτο, καθώς, από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι εισέπρατταν χρηματικά ποσά ή άλλους είδους ωφελήματα.

Οι συλληφθέντες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Χαλκιδικής και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.