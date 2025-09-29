Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης: Συνελήφθη για φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατάλειψη του σημείου - Real.gr

Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος το βράδυ της Κυριακής συνελήφθη, καθώς προκάλεσε με το όχημά του φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε τον τόπου του ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης, σε μία μάντρα και σε μία γκαραζόπορτα. Στην συνέχεια διέφυγε πεζός από το σημείο, εγκαταλείποντας εκεί το θηριώδες όχημά του. Μετά το περιστατικό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προχώρησαν σε καταγγελίες στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο σπίτι του ηθοποιού, στο θέατρο όπου εργάζεται καθώς και σε οικίες συγγενών του, ωστόσο δεν τον εντόπισαν. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει την στιγμή που το όχημα του ηθοποιού πέφτει πάνω στα οχήματα. Σύμφωνα με την Τροχαία, το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη έχει κατασχεθεί.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στην Τροχαία Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηθοποιός ανέφερε ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη.

Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας.

Δείτε φωτογραφίες από τα φθορές στα αυτοκίνητα:

Ο Μπισμπίκης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού μετά το τροχαίο

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ώρες μετά το περιστατικό, το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά ως καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha, χωρίς να αναφερθεί στο συμβάν.