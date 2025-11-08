Στον Μίκη Θεοδωράκη αφιερώθηκε η Τελετή Έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας - Real.gr

Η σημερινή τελετή έναρξης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας πραγματοποιήθηκε στον Μαραθώνα, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και πολιτιστικής λάμψης, αφιερωμένη στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, εκατό χρόνια μετά τη γέννησή του.

Ο ΣΕΓΑΣ τίμησε τον μεγάλο δημιουργό, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, προσφέροντας μια τελετή γεμάτη φως, μουσική και μνήμες. Η Μαρία Φαραντούρη, η ερμηνεύτρια που υπήρξε η αυθεντικότερη φωνή του έργου του Θεοδωράκη, συγκίνησε το κοινό με την παρουσία και τη φωνή της, γεμίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο με μελωδίες και στίχους Ελλήνων ποιητών.

Ερμήνευσε αποσπάσματα από έργα των Ανδρέα Κάλβου («Εις Σάμον»), Γιώργου Σεφέρη («Λίγο Ακόμα») και Γιάννη Ρίτσου («Ταμένος», «Ρωμιοσύνη»), προσφέροντας μια μουσική αναδρομή που συνέδεσε την ποίηση με τα ιδανικά του Μαραθωνίου. Πολλοί θεατές έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί της, θέλοντας να μεταδώσουν στα παιδιά τους τη ζωντανή μνήμη ενός εθνικού συμβόλου.

Στο πλευρό της, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης απέσπασε θερμό χειροκρότημα ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Εδώ το Φως» (στίχοι Γιάννη Ρίτσου) και «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» (Οδυσσέα Ελύτη), ενώ συνόδευσε τη Φαραντούρη και στο φινάλε της εκδήλωσης.

Την έναρξη του μουσικού μέρους προλόγισε ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής, με αφήγηση που προετοίμασε το κοινό για ένα δρώμενο στο οποίο η τέχνη, η ιστορία και τα πανανθρώπινα ιδανικά του Μαραθωνίου συναντήθηκαν σε έναν ύμνο στη μνήμη και στο μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος.

«Η τελετή είναι αφιερωμένη σε εκείνον που μας έμαθε την πιο δύσκολη άσκηση: να μένουμε όρθιοι. Ο Μίκης ζει στις φλέβες του τόπου του, στην ανάσα κάθε δρομέα, στο βήμα όσων δεν φοβούνται να πιστέψουν. Παρούσα η μνήμη του, παρούσα η μουσική του, παρούσα η Ελλάδα του», ανέφερε συγκινημένος ο Μαυρουδής, κλείνοντας με τη φράση: «Μας βλέπεις, Μίκη; Συνεχίζουμε».

Την παρουσίαση της τελετής έκανε ο Αλέξης Κωστάλας, ενώ στο μουσικό σύνολο συμμετείχαν οι Θανάσης Βασιλάς (μαέστρος, μπουζούκι), Γιάννης Ματσούκας (μπουζούκι), Παναγιώτης Παπαγεωργίου (πιάνο), Δημήτρης Τριανταφυλλίδης (κιθάρα), Γιώργος Συντρίδης (τύμπανα), Θοδωρής Σοφράς (μπάσο) και Τάσος Αθανασάς (ακορντεόν).

Σοφία Σακοράφα: «Ο Μαραθώνιος είναι κάλεσμα σε έναν διαρκή και επίπονο αγώνα για την ειρήνη, την ελευθερία, και τη δημοκρατία»

Την τελετή έναρξης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας άνοιξε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. Και αφού καλωσόρισε επισήμους και πλήθος κόσμου – μεταξύ αυτών και αρκετοί δρομείς που είχαν ταξιδέψει ως το Μαραθώνα από την Άπω Ανατολή – είπε στον χαιρετισμό της:

«Σας καλωσορίζω στον Ιερό Τύμβο του Μαραθώνα, στην εκδήλωση που, όπως κάθε χρόνο, σηματοδοτεί την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού. Μια εκδήλωση που η σημασία και το περιεχόμενό της είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτό καθ’ αυτό το γεγονός του Μαραθώνιου Αγώνα της Αθήνας. Σε αυτόν τον Ιερό Χώρο, στον Τύμβο που φιλοξενεί τους πεσόντες στην ιστορικότερη μάχη της ανθρωπότητας, δεν σας καλούμε απλά για να αποτίσουμε φόρο τιμής.

Είμαστε εδώ για να ξαναθυμηθούμε και να επαναβεβαιώσουμε την πίστη μας και την αποφασιστικότητά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση όλων αυτών των αξιών ζωής, για τις οποίες αποφάσισαν να πολεμήσουν μέχρι τέλους, δίνοντας και τη ζωή τους οι συμπολίτες μας πριν από περισσότερο από 2.500 χρόνια.

“Εάν τους νικήσουμε, αυτοί έχουν πατρίδα να επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν, εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε”. Αυτά ήταν τα λόγια του στρατηγού Μιλτιάδη λίγο πριν τη μάχη που έδωσε το έναυσμα για τη μάχη μέχρις εσχάτων για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. Μια πατρίδα, όμως, που δεν σήμαινε απλά κάποια τετραγωνικά γης. Ήταν η πατρίδα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ήταν η πατρίδα της φιλοσοφίας και της αμφισβήτησης. Ήταν η πατρίδα της έρευνας και της δημιουργίας. Αυτή την πατρίδα υπερασπίστηκαν. Γι’ αυτή την πατρίδα νίκησαν, και το “νενικήκαμεν” του μαραθωνοδρόμου αφορούσε σε όλα αυτά.

Γιατί αυτή είναι η πατρίδα όλων των ανθρώπων σε όλη τη γη. Ειδικότερα σήμερα, που αν νικηθούμε από όλους αυτούς που χλευάζουν, απαξιώνουν και αμφισβητούν όλα αυτά, τότε πράγματι δεν θα έχουμε όλοι εμείς πού να πάμε. Ως άνθρωποι δεν θα έχει κανένας μας πού αλλού να ζήσει.

Γι’ αυτό και ο Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός. Είναι ένα κάλεσμα σε έναν διαρκή και επίπονο αγώνα για την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη χαρά της ζωής. Είναι αφιερωμένος αυτός ο αγώνας στον Γρηγόρη Λαμπράκη, που υπηρέτησε με πάθος και πίστη αυτά τα ιδανικά, δίνοντας ακόμα και τη ζωή του.

Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να κλείσω με τους στίχους του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, που μελοποίησε ο μεγάλος μας Μίκης Θεοδωράκης, του οποίου φέτος τιμάμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του: “Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα”.

Στη συνέχεια, τον λόγο στην εκδήλωση πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ανέφερε στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Κάθε χρόνο η φλόγα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ανάβει για να εμπνεύσει και να θυμίσει πως ο άνθρωπος μπορεί να ξεπερνά τα όριά του, όταν μένει προσηλωμένος στον στόχο του. Σήμερα, το πνεύμα του Μαραθωνίου – της στοχοπροσήλωσης, της μεθοδικότητας, της επιμονής – καθοδηγεί και τη σύγχρονη πολιτική για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες· είναι πολιτική ευθύνη και κοινωνική επένδυση. Όμως, πάνω απ’ όλα, ο αθλητισμός είναι άνθρωποι. Ο αθλητισμός δεν διαμορφώνει μόνο σώματα, αλλά και προσωπικότητες. Η φλόγα του Μαραθωνίου είναι για όλους αυτούς σύμβολο έμπνευσης και συνέπειας.

Φέτος, το φως της φλόγας συναντά ένα άλλο φως – το φως της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Στα εκατό χρόνια από τη γέννησή του, τιμούμε έναν δημιουργό που ενσάρκωσε όσο λίγοι το πνεύμα του Μαραθωνίου: την αντίσταση μέσα από την τέχνη, τη δημιουργία μέσα από τον αγώνα, την πίστη ότι πολιτισμός και αθλητισμός ενώνουν, εμπνέουν και λυτρώνουν. Ο Μίκης, όπως και ο Μαραθώνιος, μας υπενθυμίζει πως το φως πάντοτε αντιστέκεται στο σκοτάδι.

Από τον Τύμβο του Μαραθώνα στέλνουμε το μήνυμα της ενότητας, της αντοχής και της ελπίδας: να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα του Μαραθωνίου μέσα μας, τη φλόγα που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται, αλλά δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες και την πολιτιστική της κληρονομιά».

Τη σκυτάλη στο βήμα πήρε ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος αναφέρθηκε στο παγκόσμιο μήνυμα που εκπέμπει η τελετή έναρξης και το οποίο υπενθυμίζει «πως η αληθινή δύναμη του ανθρώπου δεν βρίσκεται στα όπλα, αλλά στην πίστη, στην προσπάθεια και στο μέτρο». Και συνέχισε: «Ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια στάση ζωής. Είναι διαρκής υπενθύμιση ότι η αληθινή νίκη δεν μετριέται στον χρόνο, αλλά στο ήθος και στην ψυχή. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος συγκινεί και εμπνέει, όπως κανένας άλλος από τους εκατοντάδες πλέον μαραθωνίους κάθε χρόνο, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μεταφέρει βαθιές πανανθρώπινες αξίες, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ειρήνη. Με τον Αυθεντικό μας Μαραθώνιο να μεγαλώνει και να γίνεται, χρόνο με τον χρόνο, όλο και πιο σημαντικός αγωνιστικά, η ευθύνη μας μεγαλώνει κι αυτή, προκειμένου να τον κρατήσουμε άρρηκτα συνδεδεμένο με τα διαχρονικά του μηνύματα, αλλά και να τον εμπλουτίσουμε σε περιεχόμενο.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να οραματιστούμε ακόμη πιο τολμηρά για αυτή τη μοναδική στον κόσμο γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ιστορίας. Να γεφυρώσουμε τη διαχρονική αξία με τη σημερινή ευθύνη. Να οραματιστούμε και να υλοποιήσουμε, για παράδειγμα, έναν Αυθεντικό Μαραθώνιο με μηδενικό κλιματικό αποτύπωμα. Έναν Αυθεντικό Μαραθώνιο που θα αγγίζει ανάγκες των ημερών μας και ανάγκες του κόσμου που έρχεται για τις μελλοντικές γενιές. Γιατί ο Μαραθώνας δεν είναι απλός τόπος. Είναι ιδέα, είναι πνοή, είναι παράδειγμα».

Τελευταίος πήρε τον λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Δαμάσκος: «Από αυτή τη γη ξεκίνησε ο πρώτος μαραθωνοδρόμος για να μεταφέρει στην Αθήνα το μήνυμα της νίκης και της ελπίδας. Έτσι γεννήθηκε το διαχρονικό σύμβολο του Μαραθωνίου, ενός αγώνα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου», ανέφερε στον χαιρετισμό του και συνέχισε: «Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, τον Δήμο Μαραθώνα και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, έχει φροντίσει με συνέπεια και οργάνωση, ώστε όλα να είναι έτοιμα για μια διοργάνωση αντάξια της ιστορίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας της.

Η σημερινή τελετή είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, σύμβολο της Ελλάδας και του πολιτισμού της. Η φλόγα που σε λίγο θα ανάψει θα φωτίσει ξανά τον δρόμο που σηματοδοτεί την επικράτηση της ειρήνης, της ελευθερίας, της προσπάθειας και της συνεργασίας. Από αυτόν τον ιστορικό τόπο, λοιπόν, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι η νίκη της αντοχής, της πίστης και της ενότητας είναι πάντα εφικτή».

Στην τελετή έναρξης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας έδωσαν επίσης το «παρών» οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Καραμέρος, Στέλιος Φωτόπουλος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος.