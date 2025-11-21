Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένα προβλήματα με πλημμύρες και κατολισθήσεις - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Έντονη κακοκαιρία σημειώθηκε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, προειδοποιητικά μηνύματα ήχησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στις Δημοτικές Ενότητες Ζηρού και Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Δημοτική Ενότητα Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και στην Δημοτική Ενότητα Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to heavy rainfall and landslides in the Regional Unit of #Ioannina limit your movements to essential movements only. ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to heavy rainfall and landslides in Municipal Units of #Zirou and #Prevezas of the Regional Unit of #Prevezas limit your movements to essential movements only. ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to heavy rainfall and landslides in Municipal Unit of #Filiates of the Regional Unit of #Thesprotia limit your movements to essential movements only. ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι.



Περίπου 60 σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ορεινά χωριά, σε εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο και προσπαθούν οι χειριστές να καθαρίσουν το οδόστρωμα, έτσι ώστε να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο.



Δρόμοι έχουν κλείσει και οι παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη. Συνεργεία της περιφέρειας επιχειρούν σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Κέρκυρα: Καταπλακώθηκε σπίτι στους Καρουσάδες

Καταρρεύσεις κτιρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Να κηρυχθεί η βόρεια Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά Δήμος και Περιφέρεια.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία.

Θα τα κλείσουμε τη Δευτέρα, διότι παρά την προσπάθεια που γίνεται με τα μηχανήματα μας και τα μηχανήματα πολιτικής προστασίας και της Περιφέρειας και του Δήμου και της Πυροσβεστικής, δεν θα μπορέσουμε να επουλώσουμε τις πληγές και να δώσουμε μια φυσιολογική ζωή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουμε πραγματικά να θεραπεύσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε».

Αποκλεισμένο το χωριό Καρουσάδων, εξαιτίας των κατολισθήσεων. Ακόμα και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, έχει αποκλειστεί από μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν πριν από λίγη ώρα κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς. Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κοπάσει, και η στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα έχει παρουσιάσει μικρή υποχώρηση επιτρέποντας στους κατοίκους και τις αρχές να ανασάνουν. Παρότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τα συνεργεία όλων των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παραμένουν επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα.

Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η καταγραφή των ζημιών, μια διαδικασία όμως που καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη να ολοκληρωθεί όσο δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το νερό από τις πληγείσες εκτάσεις. Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ώστε μόλις είναι εφικτό, να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές.

Παρά την εκτόνωση των φαινομένων, οι τοπικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν. Πρόβλημα εντοπίζεται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα. Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Ως προληπτικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, λόγω πιθανής μόλυνσης του δικτύου ύδρευσης από τα πλημμυρικά ύδατα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στις εξής κοινότητες:

Δήμος Καστοριάς : Πεντάβρυσο , Αυγή, Υψηλό , Βέργα

: , , Δήμος Νεστορίου: Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα

Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια του δικτύου.

Προβλήματα απο την κακοκαιρία και στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται και σε χωριά της ορεινής Καλαμπάκας και του Ασπροποτάμου.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίζοταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, το ύψος του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα και στη γέφυρα στην θέση «Τσίτου».

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.



Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.