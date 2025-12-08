Quantcast
Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος - Real.gr
13:10, 08/12/2025
Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο – Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα πέριξ του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», όπου επιχείρησαν να φτάσουν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη.

Οι συμμετέχοντες, στην κινητοποίηση που ξεκίνησαν από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, είχαν στόχο να πλησιάσουν στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από την Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από την Λεωφόρο Ικάρου.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

 

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο , τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, neakriti

ΦΩΤΟ: creta24

