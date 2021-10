Support art & more: Πώς μέσα από το έργο τριών καλλιτεχνών μπορούμε να συμβάλουμε για ένα καλό σκοπό!

Sustainable fashion items περιμένουν να τα ανακαλύψετε, στο δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο που σέβεται το περιβάλλον και στηρίζει κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει παρασύρει στον φρενήρη ρυθμό του, μα συχνά, μικρές αφορμές ενεργοποιούν μια υπενθύμιση μέσα μας: να μην μένουμε στα λόγια, να βρίσκουμε τρόπους να στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη, να βοηθάμε το περιβάλλον, να κάνουμε περισσότερα για το κοινό καλό, να χτίσουμε βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον… &more.

Πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη; Στηρίξτε την παρακάτω πρωτοβουλία και κάνετε το πρώτο βήμα:

CreateNew & Re-useOld & SupportArt & more powered by glo είναι το μήνυμα μίας πρωτοποριακής καμπάνιας η οποία υποστηρίζει έμπρακτα τρεις καλλιτέχνες από το χώρο του virtual art, της μόδας, της φωτογραφίας για ένα καλό σκοπό.

Το ταλέντο, η έμπνευση και η δίψα για δημιουργικότητα του κάθε καλλιτέχνη ενώθηκαν για ένα καλύτερο αύριο. Ο λόγος για τους: Σωτήρη Φωκέα, τη Βασιλική Ρούσσου, τον Νίκο Ζήκο οι οποίοι δρουν σε διαφορετικούς χώρους αλλά ασπάζονται και οι τρεις το “διψάμε για τέχνη”, το “αποζητάμε την ελευθερία” το “τρεφόμαστε από τη δημιουργία”.

Το αποτέλεσμα; Η δημιουργία μίας βιώσιμης support art &more powered by glo συλλογής που περιλαμβάνει είδη ρουχισμού και αξεσουάρ, κατασκευασμένα με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο Fabric Republic, καθώς πρόκειται για ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο συλλέγει πλεονάζοντα ρουχισμό με σκοπό να τον ανακυκλώσει ή να τον διανείμει για επαναχρησιμοποίηση.