Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία με μάσκες και self test - Όλα τα νέα μέτρα

Μερικές ώρες απομένουν για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, αφού τη Δευτέρα το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας.

Ανοίγουν αύριο Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα, υπό αυστηρά μέτρα. Ενάμιση χρόνο από την έναρξη της πανδημίας και μετά από πολύμηνη τηλεκπαίδευση, κύριο μέλημα του υπουργείου Παιδείας είναι η δια ζώσης εκπαίδευση. «Ο στόχος μας για φέτος είναι διττός: αφ' ενός η διασφάλιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας με όπλο τον εμβολιασμό, και τα πρόσθετα μέτρα προστασίας που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Ειδικών, όπως οι εντατικοί εργαστηριακοί και αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι και η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, αφετέρου η υλοποίηση των σημαντικών καινοτομιών για ένα σχολείο πιο σύγχρονο, πιο ελεύθερο και αυτόνομο», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν αύριο στις σχολικές μονάδες στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, που θα περιλαμβάνει οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19, αλλά και γενικότερες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου.

Σημειώνεται ότι στα σχολεία ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα με αντισηπτικά, καθαρισμό χεριών, μάσκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με όσα εχει ανακοινώσει το υπουρείο Παιδείας, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες ως εξής:

-Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της τάξης πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου ή τη σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

-Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος κορωνοϊου για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός) ή έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου, διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Για την πρώτη εβδομάδα το self test πρέπει να γίνει την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας πριν το σχολείο.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να φέρουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)) στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα, έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Τρίτη και την Παρασκευή, και να το επιδεικνύουν προ της ανάληψης των καθηκόντων τους στον Διευθυντή/Προϊστάμενο.

Η διαδικασία για τη σχολική κάρτα

Για την έκδοση της σχολικής κάρτας θα πρέπει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο gov.gr για τη δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 – Self tests.Στη συνέχεια κάνετε εισαγωγή με τους κωδικούς taxisnet. Επειτα επιλέγετε: Σχολική κάρτα για COVID-19. Έπειτα, συμπληρώνετε τα πεδία και εκτυπώνετε.

Όλα τα νέα μέτρα

-Στην περίπτωση των μαθητών που είναι εμβολιασμένοι, θα προσέρχονται στο σχολείο με το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους (ή το πιστοποιητικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου). Σε περίπτωση κρούσματος, θα υποβάλλονται σε δύο self tests σε διάστημα επτά ημερών.

-Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Οι καθηγητές που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσέρχονται με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR) στο οποίο θα υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα.

-Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν είναι εμβολιασμένος σε Γυμνάσια και Λύκεια και όλοι οι μαθητές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία θα προσέρχονται στο σχολείο με τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από self test. Οι μαθητές κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα πρέπει να επιδεικνύουν τις βεβαιώσεις για τα δύο τεστ στα οποία θα υποβάλλονται κάθε εβδομάδα.

-Σε περίπτωση που κρίνονται ως στενές επαφές κρούσματος θα υποβάλλονται σε διάστημα επτά ημερών σε δύο rapid tests, τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ, πέραν τον δύο self tests. Εφόσον κριθούν στενές επαφές τότε επιπλέον των δύο ανωτέρω rapid tests και των δύο self tests για την προσέλευση στο σχολείο, θα πρέπει την εβδομάδα εκείνη να κάνουν και 3 επιπλέον self tests τα οποία θα τους προμηθεύσει το σχολείο (τα σχολεία θα έχουν απόθεμα σε self tests για το σκοπό αυτό). Οι μαθητές αυτοί θα υποβληθούν σε καθημερινό έλεγχο για 7 ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.

-Σε περίπτωση που κάποιος χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα, δεν προσέρχεται στο σχολείο, ενώ αν εμφανίσει εντός του σχολείου συμπτώματα απομακρύνεται άμεσα και δεν επανέρχεται μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος για τη διαχείριση Covid-19 του σχολείου, θα επικοινωνήσει με τις οικογένειες των μαθητών και θα φροντίσει για τον ενδελεχή καθαρισμό και την τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων, όπου κινήθηκε το κρούσμα.

-Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι κάποιος είναι θετικός στον κορωνοϊό επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων, χωρίς να απαιτείται διενέργεια νέου τεστ ή ιατρική βεβαίωση.

-Το τμήμα κλείνει εφόσον έχει προσβληθεί το 50% + 1.

-Κατά τη λειτουργία των σχολείων ισχύουν όλα τα μέτρα προφύλαξης που ίσχυαν και πέρσι, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τήρηση αποστάσεων και επαρκής και τακτικός αερισμός των χώρων.

-Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αναστολής τμήματος ή εφόσον οι μαθητές κάτω των 12 ετών έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Για το μαθητή που είναι κρούσμα δεν προβλέπεται τηλεκπαίδευση.

-Μαθητής που δεν θα προσέλθει στο σχολείο χωρίς να έχει προσβληθεί από τον ιό θα παίρνει απουσία.