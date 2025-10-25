Συμπλοκή 50χρονου με αστυνομικούς στην Καλλιθέα - Δύο τραυματίες - Real.gr

Σοβαρή συμπλοκή ενός άνδρα με δυο αστυνομικούς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν 50χρονο ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι.

Ο άνδρας επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός εκ των δυο στο αριστερό χέρι.

Ο δεύτερος αστυνομικός προκειμένου να αποτραπεί νέα επίθεση, πυροβόλησε τον δράστη στο δεξί πόδι, ακινητοποιώντας τον.

Στους δύο τραυματίες (αστυνομικό και δράστη) παρασχέθηκαν άμεσα, στο σημείο, οι πρώτες βοήθειες και γύρω στις 03:15 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών.